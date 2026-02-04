Diyarbakır Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba. Diyarbakır'da hava durumu serin ve bulutlu bir şekilde öngörülüyor. Gün boyunca sıcaklık 3 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. %85 ile %93 arasında seyredecek. Rüzgar hızı ise 3 ile 5 km/s olacak. Gün doğumu saati 07:17, gün batımı saati ise 17:41'dir.

Bugün, Diyarbakır'da sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi ortaya çıkabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar var. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu yüzden su tüketiminizi artırmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Şubat Perşembe günü parçalı bulutlu, 6 Şubat Cuma günü ise hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 1 ile 7 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. 6 Şubat Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Diyarbakır'da Şubat ayı ortalama 4.5 derece sıcaklığa sahip. Nem oranı %69'dur. Bu durum, hava koşullarının genellikle serin ve nemli olduğunu gösteriyor. Diyarbakır'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve nemli olacak. Uygun giyinmek, su tüketimini artırmak ve olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir.