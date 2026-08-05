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Diyarbakır Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 5 Ağustos 2026 tarihinden itibaren sıcak hava koşulları etkisini gösterecek. Hava sıcaklığının 40-42 derece arasında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, açık hava etkinliklerini planlayanlar açısından önemli bir durum oluşturuyor. Özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcak hava nedeniyle dikkatli olunmalı. Yeterli su tüketimi, hafif giysiler ve gölge alanlarda kalma önerileri ile vücudun aşırı ısınması önlenebilir.

Diyarbakır Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığının 40 - 42 derece civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar bunaltıcı bir hava oluşturabilir. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 6 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı 39 - 41 derece arasında olacak. 7 Ağustos Cuma günü ise sıcaklıkların 38 - 40 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor. Dışarıda olmanız gerekiyorsa bol su içmeye dikkat edin. Hafif, açık renkli giysiler tercih edebilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmaya çalışmalısınız. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Vücudunuzu aşırı ısınmaktan korumalısınız.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli koşulların devam edeceğini gösteriyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanızda fayda vardır.

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hava durumu Diyarbakır
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