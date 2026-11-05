HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

5 Kasım 2026 tarihinde Diyarbakır'da hava durumu açık ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Öğle saatlerinde hava daha ılıman hale geliyor. Akşamüstü ise serinlik bekleniyor. Hava değişimlerine dikkat etmek, bağışıklığı korumak açısından önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Yağış ve ani hava değişiklikleri için hazırlıklı olmak gerekiyor. Uygun giyinmek, dışarda geçirilen zamanı daha keyifli hale getirebilir.

Diyarbakır Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

5 Kasım 2026 tarihinde Diyarbakır'daki hava durumu ilginç bir seyir izliyor. Şehirde genel olarak açık ve güneşli bir görüntü var. Hava sıcaklığı ise 20 derece civarında seyrediyor. Sabah saatlerindeki serinlik öğle saatlerinde daha ılıman bir havaya dönüşüyor. Akşamüstü saatlerinde bir miktar değişiklik olabileceği tahmin ediliyor. Diyarbakır’da yaşayanlar için gün keyifli geçiyor.

Rahat kıyafetlerle dışarı çıkmak bu günlerde makul bir seçenek. Akşam saatlerinde sıcaklığın düşeceği için giyimde dikkatli olmakta fayda var. Aksi takdirde serin havadan etkilenmek olası. Şehirdeki arkadaşların akşam planları varsa, hafif bir kaban bulundurmaları iyi bir fikir olabilir. Gündüz güneşin tadını çıkarmak önemlidir. Akşam olunca şehrin serin yüzü ile karşılaşılabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hakkında bir analiz yapmak gerekirse, sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. İlk günler açık ve güneşli havalar olacak. Hafta ortasına yaklaşınca sıcaklık düşüşü ve ufak yağışlar görülebilir. Çatılara düşen sular, şehirde su birikintilerine neden olabilir. Dışarıda olanların dikkatli olması gerekecek. Ani hava değişiklikleri günlük hayatı etkileyebilir.

Hava durumu değiştikçe dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olacaktır. Sıcaklık ani düşerse, bağışıklık sistemi olumsuz etkilenebilir. Kalın giyinmek, dışarıda geçirilecek zamanlarda önemli bir unsur. Uzun yürüyüş planlarken, gün ışığında ve sıcak saatleri tercih etmek akıllıca. Akşam saatlerinde dışarıda kalmayı planlayanlar, hafif bir şeyler almalıdır.

Akşam saatleri yaklaşırken dengeli bir yaklaşım gerektiren şartlarla karşılaşmak kaçınılmaz. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha değişken ve yağışlı geçebilir. Bu, şehrin dinamiklerini etkileyebilir. Dışarıda vakit geçirecek olanların hava değişiminde dikkatli olmaları önemlidir. Uygun kıyafet seçimleri sağlıklı kalmanın anahtarıdır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NASA açıkladı: Gözlemevi uzaydan Dünya'ya düşüyor!NASA açıkladı: Gözlemevi uzaydan Dünya'ya düşüyor!
Seçim hezimeti sonrası ABD'nin iki numarası JD Vance, Trump'a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir"Seçim hezimeti sonrası ABD'nin iki numarası JD Vance, Trump'a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Havluya sarınıp poz verdi! Hayranlarını mest etti

Havluya sarınıp poz verdi! Hayranlarını mest etti

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Seyyanen zamda 'kulis bilgisi' Rakam geldi: 'Emeklileri rahatlatır'

Seyyanen zamda 'kulis bilgisi' Rakam geldi: 'Emeklileri rahatlatır'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.