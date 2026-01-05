HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 1 derece civarına düşerken, akşam saatlerinde 3 dereceye inmesi bekleniyor. Rüzgar saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %81, akşam ise %86 seviyelerine ulaşacak. Soğuk havadan korunmak için kalın kıyafetler giymek önemli. Diyarbakırlıların ve ziyaretçilerin rüzgarın etkisine karşı önlem alması öneriliyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Diyarbakır'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 1 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 3 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar batı yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %81, gündüz %70, akşam %86 ve gece %91 seviyelerinde olacak. Basınç değeri sabah, gündüz, akşam ve gece saatlerinde 943 hPa civarında seyredecek.

Bu soğuk hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkları daha da düşürecek. Diyarbakır'da yaşayanların ve ziyaretçilerin kalın giysiler giymesi önemlidir. Günün erken ve geç saatlerinde soğuk havadan korunmak gereklidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle rüzgâra karşı önlem almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 6 Ocak Salı için hava durumu benzer şekilde soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığının 0 derece civarında olması bekleniyor. Akşam ise 1 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %83, gündüz %71, akşam %81 ve gece %86 seviyelerinde kalacak. Basınç değeri ise sabah, gündüz, akşam ve gece saatlerinde 943 hPa civarında devam edecek.

Bu soğuk hava koşulları, yine sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkları düşürecek. Diyarbakır halkının ve ziyaretçilerin kalın giysiler giymesi önemlidir. Soğuk havadan korunmak için önlemler alınmalıdır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da azalabilir. Böylelikle rüzgâra karşı dikkate değer tedbir almak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulunduİki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulundu
Maduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli olduMaduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.