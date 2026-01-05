Diyarbakır Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 1 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 3 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar batı yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %81, gündüz %70, akşam %86 ve gece %91 seviyelerinde olacak. Basınç değeri sabah, gündüz, akşam ve gece saatlerinde 943 hPa civarında seyredecek.

Bu soğuk hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkları daha da düşürecek. Diyarbakır'da yaşayanların ve ziyaretçilerin kalın giysiler giymesi önemlidir. Günün erken ve geç saatlerinde soğuk havadan korunmak gereklidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle rüzgâra karşı önlem almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 6 Ocak Salı için hava durumu benzer şekilde soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığının 0 derece civarında olması bekleniyor. Akşam ise 1 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %83, gündüz %71, akşam %81 ve gece %86 seviyelerinde kalacak. Basınç değeri ise sabah, gündüz, akşam ve gece saatlerinde 943 hPa civarında devam edecek.

Bu soğuk hava koşulları, yine sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkları düşürecek. Diyarbakır halkının ve ziyaretçilerin kalın giysiler giymesi önemlidir. Soğuk havadan korunmak için önlemler alınmalıdır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da azalabilir. Böylelikle rüzgâra karşı dikkate değer tedbir almak faydalı olacaktır.