Diyarbakır Hava Durumu! 07 Nisan Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 7 Nisan 2026 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu. Öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlar bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 15 - 16 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 7 - 8 derece arasında olması öngörülüyor. Rüzgar hafif. Güney ve doğu yönlerinden eseceği tahmin ediliyor.

8 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıkları 16 - 17 derece civarında olacak. 9 Nisan Perşembe günü yine sıcaklıklar 15 - 16 derece arasında olacak. Her iki gün de aralıklı yağmurlu geçecektir. 10 Nisan Cuma günü hava sıcaklıklarının 17 - 18 derece civarında olması bekleniyor. Hava koşulları parçalı bulutlu olacak.

Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağmurlu hava koşulları görülüyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı uygun giyinmek önemlidir. Islak zeminlere karşı dikkatli olmak da gerekmektedir.