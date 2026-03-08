Diyarbakır Hava Durumu! 08 Mart Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu mevsim normallerine göre serin olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 1 - 3 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde ise 3 - 5 derece arasında seyredecek. Gün boyunca hava genellikle bulutlu geçecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 1 - 3 dereceye düşecek. Rüzgar güneydoğu yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Nem oranı %90 civarında olacak. Bu koşullar altında Diyarbakır'daki hava durumu serin ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 9 Mart Pazartesi günü hafif yağmurlu bekleniyor. 10 Mart Salı günü ise parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 9 Mart'ta 6 - 8 derece arasında olacak. 10 Mart'ta ise 7 - 9 dereceye çıkacak. Rüzgar yine güneydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %85 - %90 civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları serin ve hafif yağmurlu olacak.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak gerekir. Bu önlemler, ıslanmaktan kaçınmaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Alınan önlemler, Diyarbakır'da daha rahat geçireceğiniz günler sağlar.