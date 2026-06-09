Diyarbakır Hava Durumu! 09 Haziran Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34-35 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 17-18 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı düşük kalacak. Nem oranı %26-28 seviyelerinde olacak. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın yaz aylarındaki tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 36-37 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 17-18 derece arasında kalacak. 11 Haziran Perşembe günü de hava sıcaklığı 36-37 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı 19-20 derece arasında değişecek. 12 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 35-36 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 18-19 derece arasında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler, su tüketimine özen göstermelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek gerekir. Mümkün olduğunca serin ortamlarda kalınmalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması da önemlidir.