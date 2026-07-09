HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 9 Temmuz 2026'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçirecek olan şehirde sıcaklık 37 ile 38 derece arasında seyredecek. Nem oranı %19 ile %30 arasında değişecekken, yağış ihtimali düşük. Açık hava etkinlikleri planlayanların su tüketimi artırması ve güneş koruyucu ürünler kullanması önemlidir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar devam edecek, 10 ve 11 Temmuz'da rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da hava durumu 9 Temmuz 2026 Perşembe günü oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gün boyunca hava sıcaklığı 37 ile 38 derece arasında olacak. Nem oranı %19 ile %30 arasında değişecek. Rüzgar 1 ile 5 km/saat hızında esecek. Yağış ihtimali neredeyse sıfır.

Bu sıcak hava koşulları dikkat edilmesi gereken bir durum. Açık hava etkinlikleri planlayanların önlemler alması önemli. Bol su tüketmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi gerekli. Güneş koruyucu ürünleri de kullanmayı ihmal etmeyin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli olacak. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 38 derece civarında olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü ise 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Nem oranı da düşük kalacak.

Bu sıcaklıklar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunması önemlidir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekir. Düzenli olarak su içmek sağlığınız için önemlidir.

Diyarbakır'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havaya uygun önlemler almanız sağlığınızı koruyacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın imzasını yılana çevirdiler! İran'dan olay mesajTrump'ın imzasını yılana çevirdiler! İran'dan olay mesaj
İstanbullular bugüne dikkat! Uyarı geldiİstanbullular bugüne dikkat! Uyarı geldi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin dev uçakları peş peşe havalandı

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin dev uçakları peş peşe havalandı

Fenerbahçe sezonun ilk maçında gol oldu yağdı!

Fenerbahçe sezonun ilk maçında gol oldu yağdı!

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.