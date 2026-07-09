Diyarbakır Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da hava durumu 9 Temmuz 2026 Perşembe günü oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gün boyunca hava sıcaklığı 37 ile 38 derece arasında olacak. Nem oranı %19 ile %30 arasında değişecek. Rüzgar 1 ile 5 km/saat hızında esecek. Yağış ihtimali neredeyse sıfır.

Bu sıcak hava koşulları dikkat edilmesi gereken bir durum. Açık hava etkinlikleri planlayanların önlemler alması önemli. Bol su tüketmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi gerekli. Güneş koruyucu ürünleri de kullanmayı ihmal etmeyin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli olacak. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 38 derece civarında olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü ise 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Nem oranı da düşük kalacak.

Bu sıcaklıklar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunması önemlidir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekir. Düzenli olarak su içmek sağlığınız için önemlidir.

Diyarbakır'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcak havaya uygun önlemler almanız sağlığınızı koruyacaktır.