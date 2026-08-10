Diyarbakır Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 10 Ağustos Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 37-39 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıklarının ise 23-24 derece arasında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar da bu değerlerle paralel olacak. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor. Nem oranı da düşük olacak.

Bugünkü hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken bol su içmek önem taşıyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Ağustos Salı günü hava sıcaklıklarının 39-40 derece olması bekleniyor. 12 Ağustos Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 39-40 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmemek daha sağlıklı olacaktır. Serin ve gölge alanlar tercih edilmelidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için düzenli su içmek önemlidir. Ağır yemeklerden de kaçınmak gerekir.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcak havaya uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız önem taşımaktadır.