Diyarbakır Hava Durumu! 10 Mart Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden hafif bir şekilde esecek. Nem oranı gün boyunca %43 ile %74 arasında değişecek. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mart Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Akşam sıcaklığı ise 10 derece civarında seyredecek. 12 Mart Perşembe günü aynı şekilde gündüz sıcaklığı 14 derece civarında. Akşam ise sıcaklık 10 dereceye düşecek. 13 Mart Cuma günü gündüz sıcaklığı 13 derece, akşam sıcaklığı ise 11 derece olacak. 14 Mart Cumartesi günü gündüz 14 derece, akşam 12 derece olacak. 15 Mart Pazar günü gündüz 12 derece, akşam da 12 derece olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları 12 ile 14 derece arasında değişecek. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif rüzgarlar ve düşük nem koşulları dışarıda vakit geçirmek için uygun olacak. Akşam saatlerinde serinlik artabilir. Hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranının yüksek olabileceğini unutmayın. Alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olmanızda fayda var. Genel olarak bu dönemde Diyarbakır'da hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli olacak.