HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 10 Mart Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 10 Mart 2026 tarihi, güneşli ve açık bir hava ile başlayacak. Gündüz sıcaklığı 13 derece, akşam ise 8 derece civarında seyredecek. Hafta boyunca sıcaklıklar 12 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %43 ile %74 arasında kalacak. Açık hava etkinlikleri için ideal koşulların mevcut olduğu bu günlerde hafif rüzgarlar, rahat bir gün geçirmenizi sağlayacak. Akşam serinliği için hafif bir ceket almayı unutmayın.

Diyarbakır Hava Durumu! 10 Mart Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden hafif bir şekilde esecek. Nem oranı gün boyunca %43 ile %74 arasında değişecek. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mart Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Akşam sıcaklığı ise 10 derece civarında seyredecek. 12 Mart Perşembe günü aynı şekilde gündüz sıcaklığı 14 derece civarında. Akşam ise sıcaklık 10 dereceye düşecek. 13 Mart Cuma günü gündüz sıcaklığı 13 derece, akşam sıcaklığı ise 11 derece olacak. 14 Mart Cumartesi günü gündüz 14 derece, akşam 12 derece olacak. 15 Mart Pazar günü gündüz 12 derece, akşam da 12 derece olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları 12 ile 14 derece arasında değişecek. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif rüzgarlar ve düşük nem koşulları dışarıda vakit geçirmek için uygun olacak. Akşam saatlerinde serinlik artabilir. Hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranının yüksek olabileceğini unutmayın. Alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olmanızda fayda var. Genel olarak bu dönemde Diyarbakır'da hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'Savaşta 11. gün! Trump: 'Bunu yaparlarsa 20 kat sert vururuz'
Kimse eve girmedi! Bir kent adeta sokakta uyuduKimse eve girmedi! Bir kent adeta sokakta uyudu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.