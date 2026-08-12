Diyarbakır Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 22 derece civarına düşecektir. Hissedilen sıcaklıklar da benzer şekilde yüksek olabilir. Bu durum, Diyarbakır'ın karasal ikliminin tipik bir özelliğidir.

13 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 40 derece civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklığının ise 22 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 14 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklıkları 39 dereceye düşecek. Gece ise sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor. 15 Ağustos Cumartesi günü gündüz yine 39 derece civarında sıcaklık öngörülüyor. Gece sıcaklığı ise 21 derece olacaktır.

Sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle koruyucu önlem almak faydalı olacaktır. Şapka veya şemsiye kullanmak güneşten korunmaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Yaşlılar ve çocukların hassas olduğunu unutmamak gereklidir.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli kalacaktır. Dışarıda vakit geçirenlerin uygun önlemler alması gerekmektedir. Bu, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmelerini sağlayacaktır.