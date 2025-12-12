HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 12 Aralık 2025 tarihinde hava durumu soğuk ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklık 7 ile 9 derece arasında değişirken, gece ise 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Hafif yağmurlar, parçalı bulutlu bir hava ile birlikte görülecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 5-8 kilometre hızla esecek. Geçen günlerde, 13 Aralık'ta sıcaklık 12 dereceye yükselebilirken, 14 Aralık'ta tekrar 10 dereceye düşmesi öngörülüyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü, Diyarbakır'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 ile 9 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 6 derece civarına düşecek. Hava parçalı bulutlu görünümde olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 5 ile 8 kilometre arasında olacak. Nem oranı gün boyunca %89 ile %92 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:25, gün batımı saati ise 17:00 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Aralık Cumartesi günü, hava sıcaklığının 12 derece civarına yükselebileceği tahmin ediliyor. Az bulutlu bir gün yaşanması bekleniyor. 14 Aralık Pazar günü ise sıcaklıkların 10 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Az bulutlu bir hava hakim olacak.

Yağmurlu ve soğuk günlerde dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Yolların kaygan olabileceğini unutmamak önemlidir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Evdeyseniz, pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol etmekte fayda var. İç mekanın sıcaklığını korumak için bu önlemleri almak gereklidir. Bu şekilde soğuk ve yağışlı havalarda sağlığınızı koruyabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirme imkanı bulabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Altaylı herkesin merak ettiği kararını duyurdu: “Devam etmeyeceğim”Fatih Altaylı herkesin merak ettiği kararını duyurdu: “Devam etmeyeceğim”
Japonya'da şiddetli bir deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldıJaponya'da şiddetli bir deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.