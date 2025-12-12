Diyarbakır Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü, Diyarbakır'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 ile 9 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 6 derece civarına düşecek. Hava parçalı bulutlu görünümde olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 5 ile 8 kilometre arasında olacak. Nem oranı gün boyunca %89 ile %92 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:25, gün batımı saati ise 17:00 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Aralık Cumartesi günü, hava sıcaklığının 12 derece civarına yükselebileceği tahmin ediliyor. Az bulutlu bir gün yaşanması bekleniyor. 14 Aralık Pazar günü ise sıcaklıkların 10 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Az bulutlu bir hava hakim olacak.

Yağmurlu ve soğuk günlerde dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Yolların kaygan olabileceğini unutmamak önemlidir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Evdeyseniz, pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol etmekte fayda var. İç mekanın sıcaklığını korumak için bu önlemleri almak gereklidir. Bu şekilde soğuk ve yağışlı havalarda sağlığınızı koruyabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirme imkanı bulabilirsiniz.