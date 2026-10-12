HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

12 Ekim 2026'da Diyarbakır'da bahar havası etkili olacak. Güneş ışıkları şehri sararken, sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Akşam saatlerinde ise 19-22 derece arasında değişim yaşanacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunan havada, tarihi mekanları keşfetmek, yürüyüş yapmak mümkün. Önümüzdeki günlerde hava durumunda hafif değişiklikler bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve bol su içmek önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

12 Ekim 2026, Pazartesi günü Diyarbakır'da hava durumu bahar havasında geçecek. Güneş şehri sararken, hava sıcaklığı 20 derece civarında. Gündüz saatlerinde hissedilen ılık hava, akşam saatlerinde 19 - 22 derece arasında değişecek. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için elverişli bir gün. Ara ara görülen bulutlar, havaya ferahlık katacak. Genel olarak güneşli bir gün bekleniyor.

Bugünkü hava durumu, ziyaretçilere ve yerel halka açık hava etkinlikleri için fırsat sunuyor. Diyarbakır'ın eserlerini keşfetmek için ideal bir gün. Tarihi mekanlarda zaman geçirmek de mümkün. Diyarbakır Surları çevresinde yürüyüş yaparak, tarihi ve güzel havayı aynı anda deneyimleyebilirsiniz. Dışarıda uzun süre geçirecekseniz, güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif değişiklikler gösterecek. Salı günü sıcaklık seviyeleri benzer kalacak. Perşembe günü ise sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. 21 dereceleri görmek olası. Haftanın ortalarında Diyarbakır'da hafif bulutlar ve yağış olasılığı tahmin ediliyor. Hava şartlarına göre uygun kıyafet bulundurmak faydalı. Dışarıda olmayı planlayanların hava durumu dikkate alması önemli.

Diyarbakır'da hava durumu, sosyal aktiviteleri etkiliyor. Önümüzdeki günler için hava tahminiyle günlük planlarınızı yapmalısınız. Doğanın sunduğu anların değerine sahip çıkmalısınız. Aniden değişebilecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, etkinliklerinizi etkilememesi açısından kritik. Küçük önlemler almak her zaman fayda sağlar.

Sonuç olarak, 12 Ekim 2026 tarihi Diyarbakır'da açık ve güneşli geçiyor. Hava durumu, şehrin tadını çıkarmanız için oldukça uygun. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, yağış olasılığını göz önünde bulundurmalısınız. Tedbirli olmakta fayda var.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 18 yaşındaki küçük sürücü polisin dur ihtarına uymadı, yediği cezayı duyunca sinir krizi geçirdiKayseri'de 18 yaşındaki küçük sürücü polisin dur ihtarına uymadı, yediği cezayı duyunca sinir krizi geçirdi
İki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybettiİki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Rabia Soytürk'ün sınırları zorlayan sahneleri gündemde

Rabia Soytürk'ün sınırları zorlayan sahneleri gündemde

Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: O ülke ABD'yi solladı

Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: O ülke ABD'yi solladı

Bunun adı kısıtlamaymış... Bu düğünde maksimum '11 Cumhuriyet altını' takabilirsiniz!

Bunun adı kısıtlamaymış... Bu düğünde maksimum '11 Cumhuriyet altını' takabilirsiniz!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.