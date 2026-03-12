HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 12 Mart 2026'da genellikle açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında olacakken, akşam 10 dereceye düşmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yanı sıra, 14 Mart Cumartesi hafif, 15 Mart Pazar şiddetli yağmur tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için önlemlerinizi almayı unutmayın.

Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu, genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Mart Cuma günü sıcaklık 20 derece civarında olacak. 14 Mart Cumartesi günü sıcaklığın 22 dereceye çıkması öngörülüyor. 15 Mart Pazar günü ise sıcaklık tekrar 20 derece civarına düşecek. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 14 Mart Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. 15 Mart Pazar günü ise şiddetli yağmur tahmin ediliyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek gerek. Açık hava etkinlikleri ve geziler planlayabilirsiniz. Ancak, hafta sonu için yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Hava durumunu düzenli olarak kontrol edin. Hava sıcaklıklarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Üzerinizi değiştirebileceğiniz bir çanta bulundurmanız da faydalı olabilir.

