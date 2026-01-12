Diyarbakır Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu, soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında, akşam ise 6 derece civarında seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden esiyor. Rüzgarın hızı saatte 16 ile 20 kilometre arasında. Zaman zaman 46 ile 59 kilometreye kadar ulaşabilecek. Nem oranı gün boyunca %80 ile %93 arasında değişecek.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemli. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak için gereklidir. Rüzgarlı havalarda şemsiye kullanmak zorlaşabilir. Bu nedenle yağmurluk tercih etmek daha pratik olacaktır. Hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, günün keyfini çıkarmak için faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 13 Ocak Salı hafif yağmurlu. 14 Ocak Çarşamba karla karışık yağmurlu. 15 Ocak Perşembe açık hava koşulları var. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak faydalıdır.