Diyarbakır Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 13 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 40 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklık değerleri, Diyarbakır'ın yaz iklimine uygundur. Sıcaklıklar genelde 19 ile 22 derece arasında değişecek.

Bugün Diyarbakır'da hava sıcak ve güneşli. Gündüz 40 derece bekleniyor. Gece sıcaklığı 22 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın yaz iklimine uygun. Yine sıcaklıklar, 19 ile 22 derece arasında değişebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklık 39 derece olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü 37 derece, 16 Ağustos Pazar günü ise 36 derece bekleniyor. Gece sıcaklıkları 22 ile 20 derece arasında değişecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su tüketmek önemli. Hafif ve açık renk giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da sağlıklı olacaktır.

Diyarbakır'da 13 Ağustos 2026 Perşembe günü sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcak hava koşullarına karşı önlemleri almak, sağlığınız açısından önemlidir.