Diyarbakır Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi, Diyarbakır'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 derekeye düşecek. Rüzgar batıdan saatte 14 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %80, gündüz %52, akşam %69 ve gece %76 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:26, gün batımı ise 17:00 olarak tahmin ediliyor.

14 Aralık Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 derekeye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 9 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %72, gündüz %50, akşam %77 ve gece %88 civarında olacak.

15 Aralık Pazartesi günü hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 9 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %72, gündüz %50, akşam %77 ve gece %88 civarında olacak.

16 Aralık Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları yine 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden saatte 4 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %72, gündüz %50, akşam %77 ve gece %88 civarında olacak.

Bu dönemde gündüz hava sıcaklıkları 10-12 derece civarında. Geceleri ise sıcaklık 3-6 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızları genelde 4-14 kilometre arasında değişecek. Nem oranları sabah %72-80, gündüz %50-52, akşam %69-77 ve gece %76-88 civarında olacak.

Hava koşullarında gündüz hafif bir ceket veya kazak yeterli olacak. Akşam ve gece saatlerinde daha kalın giyinmek önemlidir. Özellikle 3-6 derece arasındaki sıcaklıklarda üşümemek için önlem almak gerekir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Şemsiye veya rüzgar geçirmez mont taşımaya gerek olmayacaktır. Nem oranlarının yüksek olduğu sabah ve gece saatlerinde dikkatli olmak faydalıdır. Özellikle astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların önlem alması önemlidir.