HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 13-16 Aralık 2025 tarihlerinde hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 10-12 derece arasında seyredecek, akşam saatlerinde ise 3-6 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hızının 4-14 kilometre arasında esmesi öngörülüyor. Nem oranları sabah %72-80, gündüz %50-52, akşam %69-77 ve gece %76-88 civarında olacak. Kalın giyinmek akşam ve gece saatleri için öneriliyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi, Diyarbakır'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 derekeye düşecek. Rüzgar batıdan saatte 14 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %80, gündüz %52, akşam %69 ve gece %76 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:26, gün batımı ise 17:00 olarak tahmin ediliyor.

14 Aralık Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 derekeye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 9 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %72, gündüz %50, akşam %77 ve gece %88 civarında olacak.

15 Aralık Pazartesi günü hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 9 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %72, gündüz %50, akşam %77 ve gece %88 civarında olacak.

16 Aralık Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları yine 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden saatte 4 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %72, gündüz %50, akşam %77 ve gece %88 civarında olacak.

Bu dönemde gündüz hava sıcaklıkları 10-12 derece civarında. Geceleri ise sıcaklık 3-6 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızları genelde 4-14 kilometre arasında değişecek. Nem oranları sabah %72-80, gündüz %50-52, akşam %69-77 ve gece %76-88 civarında olacak.

Hava koşullarında gündüz hafif bir ceket veya kazak yeterli olacak. Akşam ve gece saatlerinde daha kalın giyinmek önemlidir. Özellikle 3-6 derece arasındaki sıcaklıklarda üşümemek için önlem almak gerekir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Şemsiye veya rüzgar geçirmez mont taşımaya gerek olmayacaktır. Nem oranlarının yüksek olduğu sabah ve gece saatlerinde dikkatli olmak faydalıdır. Özellikle astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların önlem alması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuklar için harekete geçildi! Kumara sürükleyen oyunlara erişim engeliÇocuklar için harekete geçildi! Kumara sürükleyen oyunlara erişim engeli
Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş!Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.