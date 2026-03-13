HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 13 Mart Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 13 Mart 2026 Cuma günü hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve sıcaklığın 15 derece civarında olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14-16 derece arasında değişecek, hafif rüzgar etkinlikleri engellemeyecek. Ancak 14 ve 15 Mart'ta sağanak yağışlar öngörülüyor, bu nedenle dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak önem taşıyor. Güvenli yürüyüş için uygun ayakkabı tercih edilmelidir.

Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır'da 13 Mart 2026 Cuma günü hava durumu genellikle parçalı bulutlu. Sıcaklık 15 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14-16 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %63 civarında bulunacak.

Bugünkü hava durumu dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun görünüyor. Parçalı bulutlu hava, güneş ışığından faydalanmak isteyenler için ideal. Rüzgar hafif esiyor. Bu durum açık hava etkinliklerini engellemeyecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Mart Cumartesi günü 14 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor. Ayrıca sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. 15 Mart Pazar günü benzer şekilde sağanak yağışlar devam edecek. 16 Mart Pazartesi günü sıcaklık 16 derece civarında olacak. Sağanak yağışların sürmesi tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Yağışların zeminleri kayganlaştırabileceğini unutmamalısınız. Yürürken dikkatli olmalı, uygun ayakkabılar tercih etmelisiniz. Rüzgar hızlandığında açık alanlarda hafif eşyaların devrilme riski bulunuyor. Bu nedenle önlem almak önemlidir.

Sonuç olarak, 13 Mart Cuma günü Diyarbakır'da hava durumu dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun. Ancak önümüzdeki günlerde yağışların artmasıyla gerekli önlemleri almanızda fayda var.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR
Okuyucu Yorumları
