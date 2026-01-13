Diyarbakır Hava Durumu! 13 Ocak Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Diyarbakır'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. İlerleyen saatlerde hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar inebilir. Karla karışık yağmurlar görülebilir. Rüzgar, doğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %84 ile %94 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu daha da soğuyacak. 14 Ocak Çarşamba günü gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında olacak. Kar yağışı bekleniyor. 15 Ocak Perşembe günü gündüz saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında olacak. Hava bu gün açık olacak. 16 Ocak Cuma günü hava 3 derece civarında. Sıcaklık az bulutlu bir hava ile gözlemlenecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Islanmamak için su geçirmez ayakkabılar kullanmak önemlidir. Araç kullanırken de dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, hava koşullarına bağlı olarak ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmanız faydalı olacaktır.