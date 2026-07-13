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Diyarbakır Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 13 Temmuz 2026 günü hava durumu sıcak ve güneşlidir. Gündüz sıcaklık 40-42 dereceye ulaşacak, gece ise 21-22 derece arasında seyredecek. Bu hava koşulları sağlık için riskler barındırıyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar dikkatli olmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların su tüketimi artırması, güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınması önerilmektedir.

Diyarbakır Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 13 Temmuz Pazartesi 2026, Diyarbakır'da hava durumu sıcak ve güneşlidir. Gündüz hava sıcaklığı 40 - 42 derece civarında olacaktır. Gece sıcaklıklar 21 - 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı düşük kalacaktır. Nem oranı ise %10 - %15 civarında olacaktır.

Bu hava koşulları dikkat gerektirmektedir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Gün boyunca bol su tüketmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda fazla bulunmaktan kaçınılmalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler ile cilt sağlığı korunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları beklenmektedir. 14 Temmuz Salı günü 38 - 40 derece, 15 Temmuz Çarşamba günü 39 - 41 derece tahmin edilmektedir. 16 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 40 - 42 derece civarında olacaktır. Gece sıcaklıkları 21 - 23 derece arasında değişecektir.

Yüksek sıcaklıklar devam edecektir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak çarpması riski bulunmaktadır. Serin ortamlarda kalmak gerekmektedir. Ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Düzenli olarak su içmek hayati önem taşır. Yüksek sıcaklık saatlerinde ağır fiziksel aktivitelerden uzak durmak gerekmektedir. Mümkünse sabah veya akşam serinliğinde dışarı çıkmak daha sağlıklıdır.

Diyarbakır'da hava durumu ve önümüzdeki tahminler sıcak ve güneşli koşulların devam edeceğini gösteriyor. Gündüz ve gece saatlerinde uygun önlemler alarak sağlık korunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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