Diyarbakır Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava sıcak ve güneşli. Bölgenin tipik yaz koşullarını yansıtacak. Hava sıcaklığının 39 - 40 derece civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 41 - 42 dereceye ulaşabilir. Nem oranı düşük, yaklaşık %20 seviyelerinde olacak. Bu durum, hava sıcaklığını daha da hissedilir kılabilir. Rüzgar hızı ise kuzeydoğudan esecek ve 14 - 15 km/saat civarında olacak.

Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın yaz aylarında alışık olduğu yüksek değerlerdir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor. 15 Ağustos Cumartesi günü, hava sıcaklığı 37 - 38 derece civarında olacak. 16 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 35 - 36 derece arasında kalabilir. Bu süre boyunca hava genellikle güneşli kalacak. Nem oranı da düşük olacak.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Sıcak çarpması ve dehidrasyon gibi sorunlara karşı dikkatli olunmalı. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11:00 - 16:00 saatleri arasında dışarıda durmaktan kaçınmak gerekiyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt koruması için faydalı olacaktır. Şapka takmak da önerilir.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Planlarınızı yaparken bu koşulları göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almak sağlığınız açısından önemlidir.