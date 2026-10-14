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Diyarbakır Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 14 Ekim 2026 itibarıyla hava durumu serin. Günlük sıcaklık 20 derecenin civarında, öğleden sonra ise 22 dereceye kadar yükselebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cuma günü sıcaklık 19 ile 21 derece arasında kalacak. Hafta sonu 20 dereceye ulaşan ılıman bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde serin hava hissedileceği için dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin ceket alması faydalı olacak.

Diyarbakır Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Diyarbakır'da 14 Ekim 2026 itibarıyla hava durumu serin. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bu atmosfer etkili. Şu an sıcaklık 20 derece civarında. Sabah saatlerinde hava biraz serin. Gün ilerledikçe güneş ile sıcaklık artıyor. Öğleden sonra bu sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Bugün genellikle az bulutlu ve güneşli bir gün geçiyor. Akşam saatlerinde hava soğuyacak. Rahat bir uyku ortamı sunulacak.

Diyarbakır'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişken. Cuma günü sıcaklık 19 ile 21 derece arasında dalgalanacak. Hafta sonu daha ılıman bir hava bekleniyor. Cumartesi ve pazar günlerinde sıcaklık 20 dereceye ulaşabilir. Akşam saatlerinde serin hava hissedilecek. Ekim ortalarıyla gece saatleri giderek soğuyacak. Bu durum kıyafet seçiminde dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Hava durumu değişikliklerine dikkat etmek önemli. Soğuk havalarda dışarıda olmak için dikkatli olunmalı. Akşam çıkmayı planlıyorsanız hafif bir ceket alın. Dışarıda vakit geçirecekler için kat kat giyinmek faydalıdır. Cildinizi nemli tutmak için sabah ve akşam nemlendirici kullanmayı unutmayın. Havanın serinlemesiyle bağışıklık sistemini korumak gerek. Sağlıklı beslenmek ve mevsim meyvelerine yönelmek akıllıca bir seçimdir.

Diyarbakır'da 14 Ekim 2026'da güzel bir gün geçireceksiniz. Hava durumu hakkında bilinçli olmak önemlidir. Bu, günlük aktivitelerinizi keyifli hale getirir. Ayrıca sağlığınızı korumak için de yardımcı olur. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman geçecek. Rahatlıkla dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Ancak temkinli olmayı unutmamalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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