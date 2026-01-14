HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 2 derece civarında hissedilecek sıcaklık ise -5 dereceye düşecek. Akşam saatlerinde 0 dereceye inen sıcaklık ve -6 dereceye kadar düşen hissedilen sıcaklık göz önünde bulundurulmalıdır. Rüzgar kuzeybatıdan orta şiddette esecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir.

Devrim Karadağ

Diyarbakır'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 2 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık ise -5 dereceye düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye inebilir. Hissedilen sıcaklık -6 dereceye kadar düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık -2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise -9 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecek. Hızları 18-24 kilometre/saat arasında değişiklik gösterecek. Nem oranı %62 ile %73 arasında değişecek.

Diyarbakır'da soğuk ve bulutlu bir gün geçirilecektir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabı tercih etmeniz önemlidir. Rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu da soğuk olacak. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklık 0 dereceye düşecek. 16 Ocak Cuma günü 1 derece civarında kalacak. 17 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklık 3 derece olacak. Hava koşulları bulutlu kalmaya devam edecek. Planlarınızı yaparken bu durumu dikkate almanız gerekir.

Sonuç olarak, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Diyarbakır'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacaktır. Dışarı çıkarken uygun giyinmelisiniz. Hava koşullarına göre planlarınızı buna göre oluşturmalısınız.

