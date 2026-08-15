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Diyarbakır Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkların 36-37 dereceye ulaşması öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 22-23 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. 16 Ağustos Pazar günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Güneş ışınlarından korunmak ve yeterli su tüketmek de önemli.

Diyarbakır Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça sıcak olacak. Güneşli bir gün öngörülüyor. Gündüz hava sıcaklığının 36-37 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklık ise 22-23 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın yaz iklimine uygun. Yüksek sıcaklıklar ve güneşli günler devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Ancak 16 Ağustos Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer günlerde hava sıcaklığı 35-36 derece civarında olacak. Yani, Diyarbakır'da sıcak ve güneşli günler geçireceğiz.

Bu sıcak hava koşullarında özellikle 15 Ağustos'ta dışarıda vakit geçirmekten kaçınmalıyız. Güneş ışınları öğle saatlerinde dik açıyla geliyor. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de faydalı olacaktır. Ayrıca 16 Ağustos'ta olası yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalısınız. Şemsiye veya uygun yağmurluk almak akıllıca bir önlem. Diyarbakır'da hava durumuna uygun hareket ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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