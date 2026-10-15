HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır hava durumu, 15 Ekim 2026'da güneşli ve konforlu bir gün vadediyor. Sıcaklık 19 - 22 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Gün boyunca hafif nemli hava, dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir atmosfer sunacak. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar 20 - 24 derece arasında değişecek. Bu nedenle, dışarı çıkacakların kıyafetlerini seçerken havayı göz önünde bulundurması faydalı olacak.

Diyarbakır Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır hava durumu, 15 Ekim Perşembe 2026'da dikkat çekici özellikler gösterecek. Özellikle sıcaklık ve nem dengesi önem taşıyacak. Şehirdeki hava koşulları, genel olarak 19 - 22 derece arasında değişecek. Bugün güneşli bir gün olacak. Ancak akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Sabah erken saatlerde ılık ve hafif nemli hava mevcut. Bu durum, gün boyunca konforlu bir atmosfer sağlayacak. Dışarı çıkmayı düşünenler için gün elverişli olacak.

Diyarbakır’ın iklimi, sıcak günlerin ardından hafif serin gecelerin geleceğini gösteriyor. Akşam saatlerinde hafif bir rüzgar hissediliyor. Bu, dışarıda olmak isteyenler için keyifli bir etki yaratacak. Akşam yemeği için dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, bir şeyler giymek faydalı olacaktır. Gece ilerledikçe rahatsız olmaktan kurtulabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 ve 17 Ekim tarihlerinde sıcaklıklar 20 - 24 derece arasında seyredecek. Gündüz saatlerinde güneş etkili olacak. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık hızla düşecek. Gece 15 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Ani sıcaklık düşüşleri önemli bir durum oluşturuyor. Dışarıda vakit geçirenler için ısı kaybı yaşanabilir. Giyilecek kıyafetler bu duruma uygun olmalı.

Dinamik hava koşullarına uygun birkaç öneri var. İlk olarak dışarı çıkarken hava durumuna dikkat etmek önemlidir. Akşam saatlerine yaklaşırken hafif bir giysi almak faydalı olabilir. Gün boyunca görülen sıcak günlerden sonra gelen serin hava daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Nem oranındaki artış göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle su tüketimi artırılmalı. Vücut dengesinin korunmasına katkı sağlayacaktır.

Diyarbakır hava durumu 15 Ekim 2026 itibarıyla keyifli bir atmosfer sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklık ve hava koşulları devam edecek. Mevsim geçişleri hava koşullarını hızlıca değiştirebilir. Bu nedenle hazırlıklı olmak önemli bir durumdur.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
200'den fazla kişi aynı caddede mahsur kaldı! Kamyonla kurtarıldılar200'den fazla kişi aynı caddede mahsur kaldı! Kamyonla kurtarıldılar
Sakarya'da sağanak: Araçlar suda sürüklenerek çarpıştıSakarya'da sağanak: Araçlar suda sürüklenerek çarpıştı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul, Yalova, Zonguldak, Sakarya ve Kocaeli'de okullar 1 gün tatil edildi

İstanbul, Yalova, Zonguldak, Sakarya ve Kocaeli'de okullar 1 gün tatil edildi

İstanbul'u vuran selden acı haberler geldi: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'u vuran selden acı haberler geldi: 2 kişi hayatını kaybetti

Fenerbahçe'ye İngiltere'de ağır fatura! Aston Villa 6 golle kazandı

Fenerbahçe'ye İngiltere'de ağır fatura! Aston Villa 6 golle kazandı

Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

Kritik veri açıklandı! Altın düşüşe geçti

Kritik veri açıklandı! Altın düşüşe geçti

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.