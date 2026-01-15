Diyarbakır Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık sıfırın biraz üzerinde. Gündüz sıcaklık 2 derece civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık sıfırın altına düşecek. Sıcaklık -1 ile -4 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %51 ile %84 arasında değişecek.

Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz. Bu, üşüme riskini azaltacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşecek. Rüzgar geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 16 Ocak Cuma günü parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 2 derece civarında seyredecek. 17 Ocak Cumartesi günü açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık bu günde 3 derece civarında olacak. 18 Ocak Pazar günü ise sıcaklık 4 dereceye yükselebilir. Soğuk hava koşulları devam edecek. Uygun giyim ve hazırlıklarla dışarı çıkmak önemlidir.

Diyarbakır'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü soğuk ve bulutlu hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken uygun giyim ve hazırlık yapmak sağlığınız açısından önemlidir.