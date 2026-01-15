HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah sıcaklık sıfırın üzerinde başlayacak ancak gündüz 2 dereceye kadar yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık -1 ile -4 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatıdan orta şiddette esecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve rüzgar geçirmez kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek.

Diyarbakır Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Diyarbakır'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık sıfırın biraz üzerinde. Gündüz sıcaklık 2 derece civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık sıfırın altına düşecek. Sıcaklık -1 ile -4 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %51 ile %84 arasında değişecek.

Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz. Bu, üşüme riskini azaltacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşecek. Rüzgar geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 16 Ocak Cuma günü parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 2 derece civarında seyredecek. 17 Ocak Cumartesi günü açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık bu günde 3 derece civarında olacak. 18 Ocak Pazar günü ise sıcaklık 4 dereceye yükselebilir. Soğuk hava koşulları devam edecek. Uygun giyim ve hazırlıklarla dışarı çıkmak önemlidir.

Diyarbakır'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü soğuk ve bulutlu hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken uygun giyim ve hazırlık yapmak sağlığınız açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kürt kanalının yayınlamadığı Şara röportajı! Sebebi bu sözlerKürt kanalının yayınlamadığı Şara röportajı! Sebebi bu sözler
Başakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar varBaşakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.