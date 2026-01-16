Diyarbakır Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 3 derece civarındayken, gece 1 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -1 derece, gece ise -4 derece olacak. Nem oranı %75 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4.4 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı saati 17:23 olarak bekleniyor.

17 Ocak Cumartesi günü, hava durumu hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında, gece ise -2 derece civarında ölçülecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -1 derece, gece -6 derece olacak. Nem oranı %78 civarında. Rüzgar hızı 2.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı saati 17:24 olarak bekleniyor.

18 Ocak Pazar günü hava durumu yine hafif yağmurlu olacak. Gündüz 4 derece civarında sıcaklık olacak. Gece ise sıcaklık -2 dereceye düşecek. Gündüz hissedilen sıcaklık -1 derece, gece -6 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %78 olacak. Rüzgar hızı 2.6 km/saat civarında kalacak. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı saati 17:24 olarak planlanıyor.

19 Ocak Pazartesi günü hava yine hafif yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklık 3 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık -2 derece seviyesine inecek. Gündüz hissedilen sıcaklık -1 derece, gece ise -6 derece olacak. Nem oranı %78 civarında kalacak. Rüzgar hızı 2.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı saati 17:24 olarak bekleniyor.

Bu soğuk ve yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi önemlidir. Su geçirmez giysiler giymek, ıslanmaktan kaçınmanızı sağlayacaktır. Hipotermi riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler kullanılması faydalıdır. Sıcak içecekler tüketerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Evde kalma imkanı varsa, sıcak bir ortamda vakit geçirmek iyi bir seçenek olacaktır.