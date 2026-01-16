HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'ın hava durumu, 16 Ocak 2026 Cuma gününden itibaren soğuk ve bulutlu bir seyir izleyecek. Gündüz 3 derece, gece ise 1 derece ölçülecek. Hissedilen sıcaklık -1 derece gündüz, -4 derece gece olacak. Yüksek nem oranı ve hafif yağmur, 17 ile 19 Ocak günlerinde devam edecek. Kalın giysiler ve su geçirmez kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor. Dışarıda rüzgarın etkisini azaltmak, sıcak içecekler tüketmek de faydalı olacaktır.

Diyarbakır Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Diyarbakır'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 3 derece civarındayken, gece 1 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -1 derece, gece ise -4 derece olacak. Nem oranı %75 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4.4 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı saati 17:23 olarak bekleniyor.

17 Ocak Cumartesi günü, hava durumu hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında, gece ise -2 derece civarında ölçülecek. Hissedilen sıcaklık gündüz -1 derece, gece -6 derece olacak. Nem oranı %78 civarında. Rüzgar hızı 2.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı saati 17:24 olarak bekleniyor.

18 Ocak Pazar günü hava durumu yine hafif yağmurlu olacak. Gündüz 4 derece civarında sıcaklık olacak. Gece ise sıcaklık -2 dereceye düşecek. Gündüz hissedilen sıcaklık -1 derece, gece -6 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %78 olacak. Rüzgar hızı 2.6 km/saat civarında kalacak. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı saati 17:24 olarak planlanıyor.

19 Ocak Pazartesi günü hava yine hafif yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklık 3 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık -2 derece seviyesine inecek. Gündüz hissedilen sıcaklık -1 derece, gece ise -6 derece olacak. Nem oranı %78 civarında kalacak. Rüzgar hızı 2.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı saati 17:24 olarak bekleniyor.

Bu soğuk ve yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi önemlidir. Su geçirmez giysiler giymek, ıslanmaktan kaçınmanızı sağlayacaktır. Hipotermi riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler kullanılması faydalıdır. Sıcak içecekler tüketerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Evde kalma imkanı varsa, sıcak bir ortamda vakit geçirmek iyi bir seçenek olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"
Trump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendiTrump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.