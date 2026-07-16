Diyarbakır Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu, sıcak ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 24-25 derece arasında değişecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif esmesi bekleniyor. Bu koşullarda Diyarbakır'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 17 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklığın 39 derece olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 24-25 derece arasında değişecek. Nem oranı yine düşük kalacak. Rüzgarın kuzey yönünden hafif esmesi tahmin ediliyor. Bu nedenle Diyarbakır'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketimi gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalınmalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da faydalı olacaktır.