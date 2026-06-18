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Diyarbakır Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 18 Haziran 2026'da hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 37-38 dereceye ulaşırken, nem oranı %12-23 aralığında olacak. Rüzgar ise hafif esecek. İlerleyen günlerde sıcaklıklar 38-39 dereceyi bulabilir. Bu sıcak hava koşullarında bol su içmek, açık renkli giysiler tercih etmek ve güneşten korunmak önemli. Sağlık için klimalı ortamlarda vakit geçirmek öneriliyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 37-38 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 19-20 derece arasında değişecek. Nem oranı %12-23 civarında bulunacak. Bu da havanın kuru olacağı anlamına geliyor. Rüzgarlar hafif esecek. Rüzgarın hızı 3-11 km arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşulları, Diyarbakır'da yaz aylarında sık görülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 19 Haziran Cuma günü sıcaklıklar 38-39 dereceye yükselebilir. 20 Haziran Cumartesi günü sıcaklıkların aynı seviyelerde olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 17-25 derece arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bu önemli. Bol su içmek faydalı. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak da yararlı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler uygulamak da ihmal edilmemeli.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için öneriler var. Klimalı ortamlarda bulunmak iyi bir tercih. Serin yerlerde vakit geçirmek de sağlık açısından olumlu olacaktır.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde hava durumu yine sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken bu hava koşullarını dikkate almanızda yarar var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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