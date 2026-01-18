HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 18 Ocak 2026 Pazar günü soğuk ve kar yağışlı bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -4 derece hissedilecek sıcaklık ise -9 derece olacak. Gündüz sıcaklık 3 dereceye çıkar. Akşam ise sıcaklık -1 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan 10 kilometre hızla esecek. Yoğun kar yağışı öncesinde dışarıda kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi önemli. Hava durumu yerel yolları etkileyebilir.

Devrim Karadağ

Diyarbakır'da 18 Ocak 2026 Pazar günü soğuk ve kar yağışlı bir hava durumu bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -4 derece. Hissedeceğiniz sıcaklık ise -9 derece. Gündüz sıcaklık 3 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -1 dereceye düşecek. Hava bu süreçte parçalı bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık tekrar -4 dereceye inecek. Hava durumu bulutlu olacak. Rüzgar kuzeybatıdan esiyor. Hızı saatte 10 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %75. Gündüz nem oranı %54. Akşam %76, gece ise %79 olacak. Basınç sabah 935 hPa. Gündüz basınç aynı seviyede kalacak. Akşam ve gece basınç 934 hPa olacak.

Diyarbakır'da bugün soğuk ve kar yağışlı bir gün geçirilecektir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar da tercih etmelisiniz. Bu, üşüme ve ıslanma riskini azaltacaktır. Kar nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmanız önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü yoğun kar yağışı bekleniyor. 20 Ocak 2026 Salı günü açık ve güneşli bir hava olacak. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü de açık ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Bu süreçte hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli takip etmek sağlığınız için faydalı olacaktır.

