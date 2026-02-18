HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 18 Şubat 2026 tarihinde hava durumu bulutlu ve yağmurlu geçecek. Orta şiddetli yağmur tüm gün bekleniyor. Gündüz sıcaklık 15-16 derece olacakken, akşam 9-10 dereceye düşmesi öngörülüyor. Batıdan esecek rüzgar saatte 15 kilometre hızla gerçekleşecek. Nem oranı ise %60 ile %90 arasında değişecek. Dışarıda dikkatli olmak ve uygun giysi bulundurmak önem taşımaktadır. Hava durumu takip edilmelidir.

Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün boyunca orta şiddetli yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 15 ile 16 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 ile 10 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar batıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %60 ile %90 arasında değişiklik gösterecek.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye ya da su geçirmez giysi bulundurmak yararlı olacaktır. Rüzgarlı havalarda dikkatli olmalı, açık alanlardan kaçınılmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirmek önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha güneşli olacak. 19 Şubat Perşembe günü sıcaklık 15 dereceye ulaşacak. 20 Şubat Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Bu günde sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. 21 Şubat Cumartesi günü de hava parçalı bulutlu kalacak. Sıcaklık yine 16 derece olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları daha ılıman olacak. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek her zaman faydalıdır.

hava durumu Diyarbakır
