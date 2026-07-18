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Diyarbakır Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz hava sıcaklığı 39°C'ye ulaşacakken, gece 21°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, Diyarbakır'ın Temmuz ayı standartlarına uygun. Yaz aylarında genellikle yüksek sıcaklıklar yaşanan bölgede, önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artış göstererek 40°C ve 41°C seviyelerine yükselecek. Sağlığınızı korumak için önlemler almak önemli.

Diyarbakır Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Diyarbakır'da 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu, sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 39°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 21°C seviyelerine düşecek. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Temmuz ayı hava koşullarına uygun. Bölge yaz aylarında genellikle yüksek sıcaklıklar yaşamaktadır.

Bugün Diyarbakır'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüzde hava sıcaklığı 39°C olacaktır. Gece sıcaklığı ise 21°C seviyelerinde bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Temmuz ayı standartlarını yansıtıyor. Bölgede yaz aylarında yüksek sıcaklıklar sık görülmektedir.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 40°C civarında olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 41°C seviyelerine yükselecek. Bu yüksek sıcaklıklar, bölge halkının önlem almasını gerektirir.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Ayrıca, şapka takmak cilt sağlığı için faydalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı alınan önlemler, sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Yazın tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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