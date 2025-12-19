HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında değişirken, geceleri 0 ile 2 dereceye düşecek. Nem oranının %55 ile %85 arasında olması cilt sağlığını etkileyebilir. Bu nedenle, kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giyilmesi önerilmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer şartlar devam edecek, bu nedenle hazırlıklı olmak önemlidir.

Devrim Karadağ

Diyarbakır'da 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklık 0 ile 2 derece civarında kalacak. Nem oranı %55 ile %85 arasında değişecek. Rüzgar hızı 1.8 km/s ile 9 km/s arasında olacak. Bu nedenle, dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması cilt sağlığını etkileyebilir. Nemlendirici kullanmanız önerilir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 4 ile 12 derece arasında olacak. 21 Aralık Pazar günü sıcaklık 4 ile 10 derece arasında seyredecek. 22 Aralık Pazartesi günü ise sıcaklık 0 ile 6 derece arasında değişim gösterecek. Hava koşulları soğuk ve bulutlu olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha da düşebilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için uygun önlemler almak gerekecek.

Hava koşullarının ani değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Diyarbakır'da 19 Aralık 2025 Cuma günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Bu koşullara uygun giyinerek dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirebilirsiniz.

