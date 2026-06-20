Diyarbakır Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli, sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 37-38 derece civarında. Gece ise sıcaklık 17-19 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 8 km/s olacak. Nem oranı %12 civarında kalacak. Bu koşullar, Diyarbakır'ın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Bugünkü hava durumu, Diyarbakır'da sıcak ve güneşli bir gün olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması da önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Haziran Pazar günü sıcaklık 38-39 derece olacak. 22 Haziran Pazartesi günü de sıcaklık 38-39 derece civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, Diyarbakır'ın yaz aylarında sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda bulunmak ve ağır yemeklerden uzak durmak sağlığınız için önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir.

Diyarbakır'da 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.