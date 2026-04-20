Diyarbakır Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 20 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 19 - 22 derece arasında, gece ise 10 - 12 derece civarında seyredecek. Hava bu dönemde hafif yağmurlu ve serin kalacak. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde hava durumu şöyle olacak. 21 Nisan Salı günü parçalı az bulutlu bir hava bekleniyor. 22 Nisan Çarşamba günü ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 17 - 19 derece, gece ise 6 - 9 derece arasında değişecek.

Hafif yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olabilir. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle rüzgar koruyucu giysilere ihtiyaç olmayacaktır.