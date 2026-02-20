HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklık 13 derece, sabah 5 derece, akşam ise 7 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %71, gündüz %46, akşam %63 ve gece %76 seviyelerinde seyredecek.

Seray Yalçın

Diyarbakır'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 dereceyi bulacak. Akşam saatlerinde ise 7 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %71, gündüz %46, akşam %63 ve gece %76 civarında olacak. Basınç değerleri gün boyunca 937 ile 939 hPa arasında değişecek. Bu sıcak ve güneşli hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı 15 derece olacak. 22 Şubat Pazar günü sıcaklık 17 dereceyi bulacak. 23 Şubat Pazartesi günü ise 14 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Rüzgar kuzeybatıdan esmeye devam edecek. Nem oranları sabah %71, gündüz %46, akşam %63 ve gece %76 civarında olacak. Bu sıcak ve güneşli hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir dönem sunuyor.

Bu günlerde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi korumanız önemlidir. Böylece, Diyarbakır'daki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

