Diyarbakır Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 21 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu öngörülmektedir. Gün boyunca hafif yağmurlu ve bulutlu bir atmosfer hâkim olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının 8 derece civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık, 12 dereceye kadar yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar 9 ile 8 derece arasında değişecek.

Rüzgar, güneydoğu yönünden hafif bir hızla esecek. Nem oranının yüksek olması, hava sıcaklığının serin hissedilmesine neden olabilir. Diyarbakır'daki hava durumu, hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalıdır. Hafif yağmurlu havaya uygun kıyafetler giymek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu değişecektir. 22 Mart Pazar günü daha sıcak ve yağmurlu bir hava bekleniyor. 23 Mart Pazartesi günü ise bulutlu bir hava öngörülmektedir. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 19 ile 21 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek faydalıdır. Ayrıca şemsiye bulundurmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.