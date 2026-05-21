Diyarbakır Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 21 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu, bölge sakinlerini farklı koşullarla karşılaştırıyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 16 ile 17 derece arasında olması bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, Diyarbakır'da daha sıcak ve güneşli hava koşulları öne çıkacak. 22 Mayıs Cuma günü sıcaklığın 22 dereceye ulaşması bekleniyor. 23 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklık 25 dereceye kadar çıkabilir. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar.

23 ve 24 Mayıs tarihlerinde, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Açık hava planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gerekirse planlarınızı esnek tutmakta fayda var.

Diyarbakır'da hava durumu, yaz aylarına yaklaşırken hızla değişim gösterebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, konforlu ve güvenli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olur.