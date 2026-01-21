HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü soğuk ve bulutlu hava koşulları etkili olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık -5 derece, hissedilen -10 derece olacak. Gündüzleri 2 dereceye kadar yükselecek sıcaklık, akşam -2 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık ise akşam saatlerinde -6 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Dışarıda kalın giyinmek, rüzgar geçirmez giysiler kullanmak ve sıcak içecekler tüketmek, soğuk havadan korunmak için öneriliyor.

Ufuk Dağ

Diyarbakır'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu, soğuk ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -5 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise -10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklık -2 derece olarak öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık ise -6 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık tekrar -5 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık -9 dereceye kadar gerileyecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %81, gündüz %61, akşam %82 ve gece %89 seviyelerinde olacak.

Soğuk ve bulutlu hava koşulları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde belirginleşecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise daha da düşük olacak. Kuzeybatı yönünden esen rüzgar, soğuk havanın etkisini artıracak. Nem oranının yüksekliği, soğuk havayı daha hissedilir kılacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklığın -3 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın -7 dereceye düşmesi öngörülüyor. 23 Ocak Cuma günü de soğuk koşulların devam etmesi tahmin ediliyor.

Bu soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmek gerekiyor. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacak. Rüzgarlı saatlerde rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmeli. Bu şekilde soğuk havanın etkisi azaltılabilir. Yüksek nem oranı nedeniyle sıcak içecekler tüketmek faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken ellerinizi ve yüzünüzü korumak için uygun aksesuarlar kullanmak önemlidir. Ayrıca, hava koşullarına uygun ayakkabılar giymek kayma riskini en aza indirebilir.

Önceden belirlediğimiz gibi, Diyarbakır'da 21 Ocak 2026 Çarşamba günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken uygun giyim ve önlemler almak, soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak açısından önemlidir.

hava durumu Diyarbakır
