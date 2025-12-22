HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 22 Aralık hava durumu kışın tipik özelliklerini taşıyor. Gün boyunca hava kapalı ve bulutlu, sıcaklıklar ise 0.2 ile 6.6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -1.3 derece civarında, nem oranı %85 seviyelerinde bulunacak. 23 Aralık'ta da benzer havalar bekleniyor. Hafif çiseleyen yağmur ile birlikte sıcaklık en düşük 2.2 derece, en yüksek ise 6.2 derece olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek büyük önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Diyarbakır'da 22 Aralık Pazartesi günü hava durumu kışın tipik özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 0.2 derece ile 6.6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -1.3 derece civarında olacak. Nem oranı %85 seviyelerinde olacaktır. Rüzgar hızı 2.6 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı ise 17:01 olarak tahmin ediliyor.

Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar almak faydalı olur. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Nem oranının yüksek olması cilt kuruluğuna neden olabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanmak önerilmektedir.

23 Aralık Salı günü hava durumu benzer şekilde soğuk ve bulutlu olacaktır. Hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklık en düşük 2.2 derece, en yüksek ise 6.2 derece olacak. Hissedilen sıcaklık 0.1 derece civarında seyredecek. Nem oranı %64 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 5.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:32, gün batımı ise 17:02 olarak beklentiler arasında.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Düşük sıcaklıklar nedeniyle ısınma sistemlerinin çalıştığından emin olun. Olası arızaların önüne geçmek için önlem almak gerekir.

Diyarbakır'da 22 Aralık ve sonraki günler soğuk ve bulutlu geçecektir. Dışarı çıkarken uygun giysiler almak önemlidir. Hava koşullarına karşı tedbirli olmak gerekmektedir.

