Diyarbakır Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Haziran Pazartesi 2026, Diyarbakır'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38-39 derece arasındadır. Gece ise sıcaklık 19-20 derece arasında seyredecektir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olması, sıcaklık hissini artırabilir.

Diyarbakır'daki hava durumu, yaz aylarının tipik özelliklerini gösteriyor. Haziran ayında bölgede ortalama gündüz sıcaklıkları 36 derece civarındadır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 23 Haziran Salı günü sıcaklığın 38-39 derece, 24 Haziran Çarşamba günü ise 36-37 derece olması tahmin edilmektedir.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketmelidirler. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Aşırı sıcakların yol açabileceği dehidrasyon ve güneş çarpması gibi durumlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sağlığı korumak için bu önlemler gereklidir.