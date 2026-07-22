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Diyarbakır Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 22 Temmuz 2026 tarihinde hava sıcaklıkları 25 ile 37 derece arasında değişiyor. Güneşli ve açık hava koşulları ile birlikte rüzgar güneybatıdan 13 km/saat hızla esecek. Nem oranı ise %17 seviyelerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Sıcak havalarda dışarıda zaman geçirmemek, bol su içmek ve güneşten korunmak önem arz ediyor. Bu önlemler, yaz sıcağının olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Diyarbakır Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 25 ile 37 derece arasında. Gün boyunca hava açık, güneşli olacak. Rüzgar hızı 13 km/saat civarında. Rüzgar güneybatıdan esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %17 seviyelerinde.

Diyarbakır'da yaz ayları genellikle yüksek sıcaklıklarla karakterizedir. Bugün de sıcaklıklar 25 ile 37 derece arasında değişiyor. Bu durum bölgede tipik iklim özelliklerini göstermekte.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Temmuz Perşembe günü, hava sıcaklıklarının 23 ile 34 derece arasında olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeybatıdan 12 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %18 civarında olacak. 24 Temmuz Cuma günü, sıcaklıkların 23 ile 35 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Rüzgar doğudan 11 km/saat hızla esecek. Nem oranı %23 seviyelerinde olacak. 25 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklıklar 22 ile 29 derece arasında olacak. Rüzgar batıdan 9 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %25 civarında olacak.

Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın yaz aylarındaki tipik hava koşullarını yansıtmaktadır. Bu nedenle, bu yüksek sıcaklıklar altında dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmaya çalışın. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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