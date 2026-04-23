Diyarbakır Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır’da 23 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında. Gece ise sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek. Gökyüzü genellikle açık olacak. Bu, güneşli bir gün geçireceğimiz anlamına geliyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 6,83 kilometre. Bu, hava koşullarının sakin ve rahatlatıcı olacağını gösteriyor. Yağış ihtimali %0,12 civarında. Yani, yağışsız bir gün bizi bekliyor.

24 Nisan 2026 Cuma günü hava sıcaklığı 22 derece civarında olacak. Gökyüzü yine açık kalacak. 25 Nisan 2026 Cumartesi günü sıcaklık 19 dereceye düşecek. Hava genellikle açık olacak. 26 Nisan 2026 Pazar günü ise sıcaklık yeniden 22 derece civarına çıkacak. Ancak hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bu güzel hava koşullarını en iyi şekilde değerlendirmek gerek. Öğle saatlerinde güneş ışınları etkisini artıracak. Bu nedenle dışarı çıkarken koruyucu önlemler almak önemli. Cilt sağlığınız için faydalı olacaktır. Hafif yağmurlu günlerde ise şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak iyi bir fikir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Rüzgar hafif olursa açık hava etkinlikleri için ideal koşullar oluşacaktır.

Diyarbakır’da önümüzdeki günlerde hava genellikle açık ve ılıman olacak. Bu fırsatı değerlendirerek dışarıda vakit geçirmek harika bir zaman olacaktır. Doğanın tadını çıkarmak için iyi bir fırsat.