Diyarbakır Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da bugün hava durumu hafif yağmurlu. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde hava yine hafif yağmurlu. Bu saatlerde sıcaklık 10 derece olacak. Gece ise sıcaklık 6 derece civarına düşecek.

Rüzgar, sabah saatlerinde kuzeybatıdan hafif esintilerle esecek. Öğle saatlerinde güneybatıdan daha belirgin bir hızla gelecek. Akşam saatlerinde batıdan hafif esintiler hissedilecek. Gece saatlerinde kuzeybatıdan hafif esintilerle devam edecek.

24 Şubat Salı günü hava durumu parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 5 ile 14 derece arasında olacak. 26 Şubat Perşembe günü de hafif yağmurlu geçecek. Bu günde sıcaklık 7 ile 10 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar var. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmesi önerilir.