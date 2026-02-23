HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da hava durumu bugün hafif yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında, öğle saatlerinde 12 dereceyi bulacak. Akşamda tekrar hafif yağmur bekleniyor ve sıcaklık 10 dereceye düşecek. Gece sıcaklık 6 dereceye gerileyecek. Bu süreçte kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. 24 Şubat'ta parçalı bulutlu hava öne çıkacak. Kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Diyarbakır Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır'da bugün hava durumu hafif yağmurlu. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde hava yine hafif yağmurlu. Bu saatlerde sıcaklık 10 derece olacak. Gece ise sıcaklık 6 derece civarına düşecek.

Rüzgar, sabah saatlerinde kuzeybatıdan hafif esintilerle esecek. Öğle saatlerinde güneybatıdan daha belirgin bir hızla gelecek. Akşam saatlerinde batıdan hafif esintiler hissedilecek. Gece saatlerinde kuzeybatıdan hafif esintilerle devam edecek.

24 Şubat Salı günü hava durumu parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 5 ile 14 derece arasında olacak. 26 Şubat Perşembe günü de hafif yağmurlu geçecek. Bu günde sıcaklık 7 ile 10 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar var. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmesi önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğuYeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.