Diyarbakır Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 24 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise 19 derece olarak bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarına gelecek. Hissedilen sıcaklık 12 derece tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 derece dolaylarında olacak. Hissedilen sıcaklık 14 derece olarak öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 8 derece olacak. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 19 kilometre/saat olacak. Zaman zaman 42 kilometre/saat hızında ani rüzgarlar görülebilir. Nem oranı sabah %75, gündüz %48, akşam %61 ve gece %83 civarında olacak.

25 Nisan Cumartesi günü hafif yağmurlu hava olacak. 26 Nisan Pazar günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. 27 Nisan Pazartesi günü ise hafif yağmur tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20-22 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10-12 derece olacak.

Bu dönemde ani rüzgarlar ve yüksek nem oranları önemli. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Ani rüzgarlar hafif yapılı yapıları etkileyebilir. Bu durum açık alanlarda güvenliği tehlikeye atabilir. Etkinliklerde hava durumunu yakından takip etmek şart. Gerekirse planları esnek tutmak önerilir. Yüksek nem oranları terlemeyi artırabilir. Bu da vücutta rahatsızlık hissine yol açar. Açık hava etkinlikleri sırasında bol su içmek önemlidir. Ayrıca uygun kıyafetler giymeye dikkat edilmelidir.