HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 1 ile 4 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde bulutlu. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 6-7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %81 ile %96 arasında, basınç ise 935 ile 937 hPa seviyelerinde. Soğuk hava koşulları nedeniyle yola çıkanların önlemler alması, kalın giysiler giymesi gerekiyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 24 Ocak 2026 Cumartesi, Diyarbakır'da hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 1 ile 4 derece arasında değişecek. Hava karla karışık yağmurlu olacak. Akşam saatlerinde hava bulutlu. Sıcaklıklar 2 derece civarında. Gece saatlerinde hava yine bulutlu. Sıcaklıklar 1 derece civarında. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 6-7 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %81 ile %96 arasında değişecek. Basınç ise 935 ile 937 hPa arasında olacak.

Diyarbakır'da Ocak ayı soğuk ve yağışlı geçer. Ortalama sıcaklık gündüzleri 2 ile 7 derece arasında olur. Geceleri ise -1 ile 0 derece arasında değişir. Bu dönemde yağış miktarı yüksektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Ocak 2026 Pazar günü hava güneşli. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında değişecek. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 0 ile 2 derece arasında olacak. 27 Ocak 2026 Salı günü hafif yağmurlu. Sıcaklıklar 1 ile 2 derece arasında değişecek.

Soğuk ve yağışlı hava koşulları nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde yola çıkanların önlem alması önemlidir. Sürücüler yol koşullarına uygun hızda gitmelidir. Trafik kurallarına uymaları gerekmektedir. Soğuk havaya karşı kalın giysiler giyilmelidir. Ayrıca uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Evde kalanlar ısınma ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan ettiİran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti
Datça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralıDatça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.