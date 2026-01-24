Diyarbakır Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Ocak 2026 Cumartesi, Diyarbakır'da hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 1 ile 4 derece arasında değişecek. Hava karla karışık yağmurlu olacak. Akşam saatlerinde hava bulutlu. Sıcaklıklar 2 derece civarında. Gece saatlerinde hava yine bulutlu. Sıcaklıklar 1 derece civarında. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 6-7 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %81 ile %96 arasında değişecek. Basınç ise 935 ile 937 hPa arasında olacak.

Diyarbakır'da Ocak ayı soğuk ve yağışlı geçer. Ortalama sıcaklık gündüzleri 2 ile 7 derece arasında olur. Geceleri ise -1 ile 0 derece arasında değişir. Bu dönemde yağış miktarı yüksektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Ocak 2026 Pazar günü hava güneşli. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında değişecek. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 0 ile 2 derece arasında olacak. 27 Ocak 2026 Salı günü hafif yağmurlu. Sıcaklıklar 1 ile 2 derece arasında değişecek.

Soğuk ve yağışlı hava koşulları nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde yola çıkanların önlem alması önemlidir. Sürücüler yol koşullarına uygun hızda gitmelidir. Trafik kurallarına uymaları gerekmektedir. Soğuk havaya karşı kalın giysiler giyilmelidir. Ayrıca uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Evde kalanlar ısınma ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.