Diyarbakır Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 25 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu ve bulutlu. Gündüz saatlerinde de benzer bir durum söz konusu. Gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 dereceye düşecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 12 dereceye gerileyecek. Gece ayrıca hafif yağmurlu olacak. Rüzgar sabah saatlerinde 7 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 15 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar hızı 12 km/saat olarak ölçülecek. Gece saatlerinde ise rüzgar tekrar 7 km/saat olacak. Rüzgar sabah güneybatı yönünden esecek. Gündüz güney yönüne dönecek. Akşamda rüzgar güney yönünde kalacak. Gece ise kuzeybatı yönünden esecek. Nem oranı sabah %82 olacak. Gündüz nem oranı %51'e düşecek. Akşam saatlerinde %71 seviyesine çıkacak. Gece nem oranı tekrar %90 civarına yükselecek.

26 Nisan Pazar günü hava durumu orta şiddetli yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları yine 20 derece civarında seyredecek. 27 Nisan Pazartesi günü ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Bu gün gündüz sıcaklıkları 22 dereceye ulaşacak. 28 Nisan Salı günü hava tekrar hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları bu günde 21 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşımaktadır. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabı ve giysiler tercih edilmeli. Yağmurlu günlerde dışarıda vakit geçirirken kaymamak için dikkatli olunmalı. Rüzgarlı günlerde şemsiyelerin sağlam tutulması önemli. Uçuşabilecek eşyalar güvenli bir şekilde yerleştirilmelidir.