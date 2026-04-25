Diyarbakır Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 25 Nisan 2026'da hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında seyrederken akşam 16 dereceye düşecek. 26 Nisan'da ise orta şiddetli yağmur bekleniyor. İlerleyen günlerde de hafif yağmur tahmin ediliyor. Bu dönemde yağmurlu hava koşullarına uygun giyinmek, su geçirmez ayakkabılar tercih etmek ve dışarıda kaymamak için dikkatli olmak önem kazanıyor.

Seray Yalçın

Diyarbakır'da 25 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu ve bulutlu. Gündüz saatlerinde de benzer bir durum söz konusu. Gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 dereceye düşecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 12 dereceye gerileyecek. Gece ayrıca hafif yağmurlu olacak. Rüzgar sabah saatlerinde 7 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 15 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar hızı 12 km/saat olarak ölçülecek. Gece saatlerinde ise rüzgar tekrar 7 km/saat olacak. Rüzgar sabah güneybatı yönünden esecek. Gündüz güney yönüne dönecek. Akşamda rüzgar güney yönünde kalacak. Gece ise kuzeybatı yönünden esecek. Nem oranı sabah %82 olacak. Gündüz nem oranı %51'e düşecek. Akşam saatlerinde %71 seviyesine çıkacak. Gece nem oranı tekrar %90 civarına yükselecek.

26 Nisan Pazar günü hava durumu orta şiddetli yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları yine 20 derece civarında seyredecek. 27 Nisan Pazartesi günü ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Bu gün gündüz sıcaklıkları 22 dereceye ulaşacak. 28 Nisan Salı günü hava tekrar hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları bu günde 21 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşımaktadır. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabı ve giysiler tercih edilmeli. Yağmurlu günlerde dışarıda vakit geçirirken kaymamak için dikkatli olunmalı. Rüzgarlı günlerde şemsiyelerin sağlam tutulması önemli. Uçuşabilecek eşyalar güvenli bir şekilde yerleştirilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale'deki Anzak Koyu'nda Şafak AyiniÇanakkale'deki Anzak Koyu'nda Şafak Ayini
Atama kararları Resmi Gazete'de: MEB'de değişiklikAtama kararları Resmi Gazete'de: MEB'de değişiklik

hava durumu Diyarbakır
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Atama kararları Resmi Gazete'de: MEB'de değişiklik

Atama kararları Resmi Gazete'de: MEB'de değişiklik

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

ABD, İran'ın kripto paralarını dondurduğunu açıkladı

ABD, İran'ın kripto paralarını dondurduğunu açıkladı

