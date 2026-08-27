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Diyarbakır Hava Durumu! 27 Ağustos Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 27 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu 20 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye ulaşabilirken, akşam 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genelde açık olacak. Hafif rüzgarlar ferah bir atmosfer oluşturacak. 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde de sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Yazın sonlarına gelirken, uzun süre dışarıda kalmaktan kaçınmak sağlık açısından önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 27 Ağustos Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Diyarbakır'da 27 Ağustos 2026 tarihi için hava durumu merak edilen bir konudur. Bugün hava nasıl olacak sorusuna cevap verilecektir. Gün içerisinde sıcaklık genel olarak 20 derece civarında bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 derecelere ulaşabilir. Akşam saatlerinde ise hava serinleyecek. Sıcaklık 19 derecelere kadar düşmesi tahmin ediliyor.

Diyarbakır'ın ikliminde yerel rüzgarlar önemli bir rol oynuyor. Bugünkü hava durumu, zaman zaman hafif rüzgarlarla desteklenecek. Bu durum, gün içerisinde ferah bir atmosfer oluşturacak. Hava genellikle açık olacak, yer yer bulutlu geçmesi bekleniyor. Küçük bir ihtimalle hafif yağışlar meydana gelebilir. Bu yağışlar, hava sıcaklığını daha konforlu hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu üzerine bazı detaylar mevcut. 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiklik gösterebilir. 30 Ağustos itibarıyla havanın ısınması bekleniyor. Sıcaklıkların 25 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor. Yaz sezonunun sonlarına yaklaşılırken, Diyarbakırlılara açık havada fazla kalmamaları öneriliyor. Güneşin etkisi altında uzun süre durmamak önem taşır.

Saat 11:00 ile 15:00 arasında doğrudan güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Aniden değişen hava koşulları sağlığı olumsuz etkileyebilir. Dışarıya çıkmadan önce hava tahminleri göz önünde bulundurulmalıdır. Uzun süre dışarıda kalmayı planlıyorsanız, yanınıza su almayı unutmayın. Su tüketimi, sıcak günlerde vücudu serin tutmanın en etkili yoludur.

Diyarbakır’da bugünkü hava durumu dengeli ve keyifli bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağı öngörülmektedir. Sağlığınızı korumak için plan yapmak önemlidir. Yazın tadını çıkarırken sağlıklı kalmanıza yardımcı olur.

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hava durumu Diyarbakır
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