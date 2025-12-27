HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü soğuk ve yağmurlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6 - 8 derece arasında, akşam saatlerinde ise 3 - 5 derece civarına düşecek. Nem oranı %70 - %90 aralığında değişecek. Hafif yağmur, yolların kaygan olmasına sebep olabilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak kritik önem taşıyor.

Ufuk Dağ

Diyarbakır'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 - 8 derece arasında değişecek. Yağmurlu hava koşulları bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 - 5 derece civarına düşecek. Hafif yağmurlu hava devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0 - 4 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu hava koşulları sürecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Rüzgarın hızı saatte 11 - 18 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %70 - %90 arasında değişecek.

Diyarbakır'da soğuk ve yağmurlu bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek de önem taşıyor. Yağmurlu hava yolların kaygan olmasına neden olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir.

28 Aralık Pazar günü hava hafif yağmurlu olacak. 29 Aralık Pazartesi günü ise soğuk ve güneşli bir hava bekleniyor. 30 Aralık Salı günü hafif kar yağışı öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek gerekir. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.

Diyarbakır'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü soğuk ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun giysiler giymek önemlidir. Hava koşullarına dikkat etmek, sağlığınızı korumak açısından gereklidir.

