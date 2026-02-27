HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 27 Şubat 2026 tarihi itibarıyla hava durumu güneşli ve sıcak geçmektedir. Gündüz sıcaklık 17 dereceye ulaşırken, gece 7 dereceye düşecektir. 28 Şubat'ta rüzgar güneydoğudan esecek. Sıcaklık sabah 11 derece, gece ise 2 derece olacak. Yüksek nem oranı %68 ile %70 arasında değişkenlik gösterecek. Hava sıcaklığına göre uygun giyinmek ve su tüketimini artırmak önemlidir. Açık alanlarda rüzgarın etkisine karşı dikkatli olunması önerilir.

Simay Özmen

Bugün 27 Şubat 2026 Cuma günü. Diyarbakır'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı 7 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı yaklaşık 11 kilometre olacak. Nem oranı %65 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 28 Şubat Cumartesi günü sabah saatleri sıcaklığı 11 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar güneydoğudan esecek. Hızı saatte 10 kilometre olacak. Nem oranı sabahda %68 olacak. Gündüz, akşam ve gece saatlerinde ise nem oranı %68 ile %70 arasında değişecek.

Bu dönemde hava durumu sıcak ve bulutlu kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Uygun giyinmek faydalı olacaktır. Isınma önlemleri almak önemlidir. Rüzgar hızı artabilir. Dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak gereklidir. Yüksek nem oranı alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu yüzden tedbirli olmakta fayda vardır. Bol su tüketmek önerilmektedir. Kırsal ve yüksek kesimlerde dikkatli olunmalıdır.

